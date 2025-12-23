Совбез Чехии 7 января обсудит судьбу "чешской инициативы" по поставке снарядов Украине.

Об этом сообщает новый премьер-министр Андрей Бабиш в интервью международному информагентству Reuters.

Как пишет издание, глава чешского правительства "раскритиковал непрозрачность этой схемы", но на данный момент "Бабиш не занял чёткой позиции относительно её будущего".

"В принципе, инициатива по боеприпасам, безусловно, была хорошей. Вопрос лишь в том, была ли она реализована без коррупции. Это будет обсуждаться в Совете государственной безопасности 7 января", – заявил Бабиш на пресс-конференции после заседания правительства в понедельник.

При этом новый глава Палаты депутатов Томио Окамура остаётся ярым противником поддержки Украины в любой форме.

"Никакие деньги чешских граждан не пойдут на закупку оружия и поддержку войны в Украине, и новое правительство должно сосредоточиться на путях прекращения конфликта", – заявил он.

Reuters отмечает, что на "снарядную инициативу" Чехии приходится 43% от всег объёма боеприпасов, поставленных Киеву партнёрами. В этом году Украина получит от Чехии 1,8 миллионов артиллерийских боеприпасов.

Ранее Бабиш отказался брать гарантии по кредиту для Киева.

Напомним, в СМИ появилась информация, что Украина может потерять Чехию как важного союзника в Европе.