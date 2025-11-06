Новый спикер парламента Чехии Томио Окамура в первый же день на посту распорядился снять со здания флаг Украины.

Соответствующие кадры публикуют политические телеграм-каналы.

Окамура также требует пересмотреть разрешения на проживание в Чехии для украинских беженцев.

Напомним, после победы на выборах в Чехии оппозиционная партия ANO сформировала правительство.

Томио Окамура возглавляет одну из партий правящей коалиции "Свобода и прямая демократия". Все три партии критиковали поддержку Киева.

Ранее глава ANO Андрей Бабиш заявил, что не будет тратить бюджет Чехии на оружие для Украины.

"Если мы будем в правительстве, то скажем чешским оружейным заводам: вы хотите экспортировать оружие в Украину? Мы не имеем проблем", – так оппозиционный лидер прокомментировал свою позицию относительно "снарядной инициативы" для Украины.

Относительно украинских беженцев, проживающих в Чехии, Бабищ говорил, что после окончания войны они "должны вернуться домой". Хотя впоследствии сказал, что "нам украинцы нужны".

Война в Украине идёт 1352-й день. Мы следим за последними новостями четверга, 6 ноября 2025 года, в обновляемом онлайне.

