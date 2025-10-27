Приток украинских беженцев в Чехию значительно увеличился в последние месяцы, когда Украина разрешила выезд парням до 22 лет.

Об этом сообщает издание Novinky со ссылкой на чешское МВД.

В сентябре было выдано 13,5 тыс. разрешений на временную защиту, хотя до этого выдавалось в среднем по 1,5 тыс. в неделю.

Количество украинских беженцев в стране приближается к 400 тысячам, что является самым высоким показателем в Евросоюзе на душу населения.

Ранее западные издания писали о массовом отъезде молодежи из Украины после открытия границ для граждан до 22 лет.

Напомним, недавно член Еврокомиссии Илва Йоханссон предупредила власти Украины о том, что после марта 2027 года Евросоюз свернет программу поддержки украинских беженцев. Поэтому Киев должен готовиться к возвращению самой уязвимой категории людей.

Между тем война в Украине идет 1342-й день. Мы следим за последними новостями понедельника, 27 октября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.