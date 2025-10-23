Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер предложил отправить в Украину украинцев призывного возраста, которые находятся в его стране.

Об этом политик польский экс-премьер сказал в эфире местного телевидения.

"Я считаю, что у нас есть одно оружие, которое мы можем подарить украинцам. Молодых украинцев призывного возраста. Потому что это странно, что миллионы молодых мужчин уехали из Украины и не хотят сражаться за свою страну. Часто это люди, которые не столько уехали нелегально, сколько просто не вернулись. Но в любом случае они не находятся в Украине и не находятся на фронте", - заявил Миллер.

Он предположил, что задержанием украинцев в Польше могли бы заниматься польские правоохранители. Он считает это эффективнее принудительной мобилизации в Украине.

Ранее польские издания писали, что украинцев, которых Польша обвиняет в нарушении польских законов, массово депортируют на родину. После прибытия домой их могут мобилизовать.

Напомним, недавно президент Польши в последний раз продлил специальную помощь для украинских беженцев.