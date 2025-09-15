"На фронт". В Польше сняли с машины украинские номера и указали направление
В польском Вроцлаве неизвестный снял с машины номера с украинскими номерами и оставил на ней надпись.
Об этом сообщает издание 24Wroclaw.
На опубликованных кадрах можно заметить, как на капоте белого автомобиля марки Ford находится надпись латинскими буквами.
"Na front", - говорится в сообщении.
То же самое написано и на боку машины. Номеров при этом на ней нет.
Напомним, недавно в Польше полиция задержала гражданина Украины, который в социальных сетях угрожал поджигать дома из-за отмены финансовой помощи безработным украинцам.
Ранее мы писали, что в центре Варшавы поляк ударил ногой украинку с такой силой, что она вылетела из обуви.
Война в Украине идет 1300-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 сентября 2025 года в обновляемом онлайне.
Накануне украинский военный паблик Deep State сообщил, что россияне снова продвинулись в северных кварталах города Купянск в Харьковской области. В свою очередь в ВСУ заявили о продолжении оборонительной операции под Купянском. Сообщалось, что за последние две недели потери противника составили 395 человек, из них 288 – безвозвратные.
