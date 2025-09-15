В польском Вроцлаве неизвестный снял с машины номера с украинскими номерами и оставил на ней надпись.

Об этом сообщает издание 24Wroclaw.

На опубликованных кадрах можно заметить, как на капоте белого автомобиля марки Ford находится надпись латинскими буквами.

"Na front", - говорится в сообщении.

То же самое написано и на боку машины. Номеров при этом на ней нет.

Напомним, недавно в Польше полиция задержала гражданина Украины, который в социальных сетях угрожал поджигать дома из-за отмены финансовой помощи безработным украинцам.

Ранее мы писали, что в центре Варшавы поляк ударил ногой украинку с такой силой, что она вылетела из обуви.

Война в Украине идет 1300-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 сентября 2025 года в обновляемом онлайне.

Накануне украинский военный паблик Deep State сообщил, что россияне снова продвинулись в северных кварталах города Купянск в Харьковской области. В свою очередь в ВСУ заявили о продолжении оборонительной операции под Купянском. Сообщалось, что за последние две недели потери противника составили 395 человек, из них 288 – безвозвратные.

