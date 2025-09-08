С 1 октября в Польше против украинцев начинают действовать штрафы за вождение авто без польских прав.

Об этом сообщает профильное украинское издание Uamotors.

По его информации, с 1 октября прекращает действие постановление, разрешавшее пользоваться украинским водительским удостоверением. Украинцы, находящиеся в Польше более 180 дней, должны поменять свои документы, чтобы избежать ответственности.

За управление авто без польских прав придется заплатить 2000 злотых (около 22 800 грн).

Ранее Польша внесла сотни украинцев в реестр неблагонадёжных лиц, которых могут депортировать.

На прошлой неделе с польской территории были высланы 15 украинцев, которые имели судимости за кражи, грабежи, подделку документов, хранение наркотических веществ, управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, а также организацию незаконного пересечения границы.

Напомним, в свете новой политики Варшавы почти миллион украинцев в Польше потеряют право на защиту, медуслуги и трудоустройство.

"Президент Навроцкий добился того, что с 30 сентября все находящиеся под защитой польского государства украинцы перестают находиться здесь легально. Это значит, что они не имеют права на защиту, на пользование медициной, не имеют права легально работать – должны легализоваться, а это достаточно сложно", – заявил местный журналист Марек Сеирант.