У патрульной полиции есть "черный список", в который вносят неугодных водителей.



О том, что полицейские проявляют к ним "нездоровый интерес", "Стране" рассказало сразу несколько киевлян.



"За последнюю неделю мне выписали пять штрафов. К примеру, якобы, за то, что авто стояло, по словам патрульного, "ближе 15 метров к выезду со двора". Хотя, по правилам дорожного движения, расстояние должно быть не ближе 10, а не 15 метров. К тому же, метраж никто не замерял, полицейский определил его на глаз. Но на этом история не закончилась. В "Дие" обнаружилось не одно, а почему-то сразу два постановления, выписанные в один день по одной и той же статье с одинаковой суммой штрафа - 340 гривен.



В последующие дни мое авто останавливали всякий раз, когда оно попадало в поле зрения патрульных. Выписали штраф, к примеру, за "наезд на разделительную полосу", провели полный досмотр авто и т.д. Все это выглядело очень подозрительно. При одном из таких досмотров второй патрульный сказал мне «по секрету", чтобы я "ехала в МРЭО и поменяла номера", - рассказала нам киевлянка Оксана.



Житель столицы Максим говорит, что он пару месяцев назад тоже оказался в похожей ситуации.

"Штрафы сыпались один за другим. За пару недель их выписали больше десяти (примерно на 4-5 тысяч гривен) - столько я не получал за все годы вождения, так как стараюсь ездить аккуратно и не нарушать. Заподозрив неладное, я позвонил приятелю, у которого есть "выходы" на Нацполицию, и попросил узнать, что все это может значить. Через пару дней он сообщил, что я, якобы, попал в "черный список" и предложил исключить меня оттуда за 500 долларов. Я, понятно дело, согласился, так как вся эта история сильно била по нервам. С тех пор полицейский ко мне "охладели", - говорит Максим.



О том, что у патрульной полиции действительно есть "черные списки", нам рассказал и экс-нардеп Игорь Мосийчук



"Есть внутренние чаты и база со списком номеров авто, которые патрульные "подкошмаривают" при любой возможности. Это может быть составление протоколов о нарушении правил дорожного движения по любому, даже незначительному поводу (за который "обычного" водителя даже не остановят). Либо же идут еще дальше. Скажем, останавливают, и, пользуясь тем, что сейчас военное положение, проводят досмотр авто, все переворачивают верх дном, задерживают водителя иногда и на несколько часов. Может дойти и до штрафплощадки", - рассказывает Мосийчук.



По его словам, в "черный список" авто могут внести сами патрульные (к примеру, если водитель им нахамил или чем-то не понравился) или же это делают "по чьей-то просьбе".



То есть, если человек имеет связи среди патрульных или в структуре Нацполиции, он попросту может "заказать" знакомого, чтобы его "покошмарили".



"Есть перечень номеров с "флажками". Никакой специальной "охоты" на них не ведут. Но, если случайно видят на дороге, проявляют особой внимание. Какое-то время "ведут" на камеру, и, если видят "зацепку", останавливают. На самом деле найти нарушение не так сложно. К примеру, водитель объехал яму на дороге, но не включил поворот. Это нарушение, так как он должен показывать изменение направления движения. За счет того, что патрульных машин в городе достаточно много, авто "с флажком" могут останавливать и по несколько раз в день", — рассказал нам источник в патрульной полиции.

По его словам, список постоянно меняется - одни авто в него вносят, другие - убирают. Он подтвердил, что номера авто в базу вносят патрульные - как по "своей инициативе", так и по просьбе начальства.

Понятно, что штрафы о нарушении ПДД можно обжаловать. Согласно законодательству, на это дается 10 дней со следующего дня с даты составления протокола. Для этого водитель должен обратиться с копией постановления в департамент патрульной полиции и написать заявление.

Но, как отмечают в адвокатском бюро "Ципин и партнеры", такие обращения часто игнорируют, поэтому лучше сразу обращаться в суд. Но, понятно, что это дополнительное время, нервы и деньги.

Поэтому далеко не все водители идут в суды, по крайней мере, до того времени, пока количество штрафов не становится критическим.

Между тем, как говорят в бюро "Ципин и партнеры", фактически с даты вынесения постановления об административной ответственности, человек считается нарушителем закона и, если не обжалует постановление в суде, считается, что он автоматически признает свою вину. Статья 39 Кодекса об административных нарушениях устанавливает срок в 1 год, после истечения которого нарушение считается "погашенным" (но только если в течение этого срока не было новых нарушений). Наличие большого количества админнарушений может иметь "накопительный эффект", вплоть до изъятия прав. К примеру, права могут забрать, при повторном за год нарушении "требований полиции" (а под это определение можно подогнать много чего) или же при повторном "управлении неисправным авто".



Если же речь идет о начинающем водителе с временными правами (они выдаются на два года), то для них критично уже два штрафа, иначе могут аннулировать водительское удостоверение.



Поэтому пребывание в "черном списке" для водителей, помимо испорченных нервов и потраченных на штрафы денег, может иметь и более неприятные последствия.



Как можно "убрать" авто из "черного списка"?



Как рассказал нам киевлянин Максим, он решил вопрос за 500 долларов через знакомого, имеющего связи в полиции.



Если задействовать более серьезные связи - на уровне начальства - то можно обойтись "благодарностями".

"Я просто позвонил человеку, продиктовал номера авто и сказал, что буду очень недоволен, если это авто станут часто останавливать на дороге. И как "пошептало", - рассказал нам один из народных депутатов.



Тем, у кого связей нет, остается разве что вариант с постоянным обжалованием штрафов или заменой номеров.