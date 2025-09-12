Польша с сегодняшнего дня приостановила движение через все пограничные пункты с Беларусью. Это связано с началом белорусско-российских учений "Запад-2025".

Об этом сообщают польские и белорусские СМИ.

С 1:00 пятницы по киевскому времени Пограничная стража Республики Польша закрыла следующие пункты пропуска на белорусско-польской границе:

автомобильные "Брест" - "Тересполь" и "Козловичи" - "Кукурыки";

четыре железнодорожных: "Гродно" - "Кузница Белостоцкая", "Берестовица" - "Зубки Белостоцкие", "Свислочь" - "Семеновка", "Брест" - "Тересполь".

Сроки возобновления работы пунктов пропуска польская сторона пообещала назвать позже.

На мосту перед пунктом пропуска "Брест" польские пограничники протянули колючую проволоку, закрыв свою сторону границу. Кроме колючки польские силовики поставили металлический забор.

Перед закрытием границы польская сторона передала для оформления на въезд в Беларусь более 260 транспортных средств. Границу пересекли граждане Беларуси и других стран, в том числе Польши. Белорусские пограничники оформляли всех желающих проследовать на выезд.

С белорусской стороны на момент закрытия границы находились несколько транспортных средств, они были вынуждены вернуться в Беларусь.

Вчера власти Польши ограничили авиационное сообщение в восточной части страны у границы с Украиной и Беларусью.

А в конце августа Украина предостерегла военных Беларуси от приближения к границам во время учений "Запад-2025".