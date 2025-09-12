После решения украинских властей разрешить выезд из страны молодым людям в возрасте от 18 до 22 лет количество въездов из Украины в Польшу увеличилось в 12 раз.

Об этом сообщает газета Rzeczpospolita.

По информации издания, в первую же неделю действия новых правил был зафиксирован беспрецедентный рост числа украинцев этой возрастной группы, въезжающих в Польшу.

За первую неделю действия новых правил в страну заехало 6100 человек этой категории.

При этом за предыдущую неделю парней этого возраста было всего 500 человек.

Ранее мы писали, что пограничная служба Польши в последние недели фиксирует увеличение количества прибывших молодых украинцев в возрасте от 18 до 22 лет, которым недавно разрешили выезд за границу.

Между тем в Госпогранслужбе сообщили, что по новым правилам для выезда за границу украинским мужчинам до 22 лет будет нужен военно-учетный документ в бумажной или электронной форме.

О том, почему украинские юноши бегут за границу мы анализировали в отдельном материале.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.