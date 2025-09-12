В Ровно кафе закрывается из-за массового отъезда молодых работников после открытия для них границы. За последние две недели за границу уехали почти 10 сотрудников.

Об этом заявил совладелец кафе в социальной сети.

По его словам, найти новых и обучить их нет времени и ресурсов.

"Мы решили закрыть Oregano Cafe. Это решение далось непросто, но оно объективное. Ситуация в стране не слишком способствует работе малого бизнеса. За последние две недели из команды уволилось и уехало за границу почти 10 работников. Для нас как малого бизнеса это критично. Мы всегда хотели для Oregano лучшего пространства, больше места, больше возможностей. Кафе на районе — это тепло и по-домашнему, но мы мечтаем о чем-то большем. Мы не прощаемся. Обещаем встретиться в новом месте в лучшее время", — рассказал совладелец заведения.

Ранее власти заявляли, что массового выезда молодежи нет. Хотя уличный опрос показал, что желающих уехать много.

СМИ также уже писали, что с первого дня обнародования постановления Кабинета министров с разрешением покидать Украину молодежи мужского пола в возрасте 18-22 лет стал массово увольняться персонал этой категории. Особенно сильно утечку кадров ощутили это в сфере обслуживания, где традиционно работает много молодежи.