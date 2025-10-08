Бюджетные деньги Чехии на оружие для Украины выделяться не будут.

Об этом заявил победивший на парламентских выборах в Чехии лидер оппозиционной партии ANO Андрей Бабиш, слова которого приводит издание Ceske Novyny.

"Если мы будем в правительстве, то скажем чешским оружейным заводам: вы хотите экспортировать оружие в Украину? Мы не имеем проблем", – так он прокомментировал свою позицию относительно "снарядной инициативы" для Украины.

Бабиш отметил, что Чехия вносит "60 миллиардов в бюджет Евросоюза", который оказывает помощь Украине.

Напомним, Бабиш заявлял, что инициатива по закупке снарядов для Украины обходится слишком дорого налогоплательщикам и должна быть прекращена.

Ранее Чехия отказалась присоединяться к закупке странами НАТО вооружений США для передачи их Киеву.

Детальнее парламентские расклады в Чехии после выборов мы разбирали в отдельном материале.

