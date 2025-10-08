Победивший на парламентских выборах Бабиш не будет тратить бюджетные деньги Чехии на оружие для Украины
Бюджетные деньги Чехии на оружие для Украины выделяться не будут.
Об этом заявил победивший на парламентских выборах в Чехии лидер оппозиционной партии ANO Андрей Бабиш, слова которого приводит издание Ceske Novyny.
"Если мы будем в правительстве, то скажем чешским оружейным заводам: вы хотите экспортировать оружие в Украину? Мы не имеем проблем", – так он прокомментировал свою позицию относительно "снарядной инициативы" для Украины.
Бабиш отметил, что Чехия вносит "60 миллиардов в бюджет Евросоюза", который оказывает помощь Украине.
Напомним, Бабиш заявлял, что инициатива по закупке снарядов для Украины обходится слишком дорого налогоплательщикам и должна быть прекращена.
Ранее Чехия отказалась присоединяться к закупке странами НАТО вооружений США для передачи их Киеву.
Детальнее парламентские расклады в Чехии после выборов мы разбирали в отдельном материале.
