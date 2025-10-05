Победа партии Андрея Бабиша в Чехии "всколыхнула Европейский союз". Кандидат обещал отказаться от инициативы по предоставлению боеприпасов для Украины, в случае победы.

Об этом сообщает газета Politico.

"Европа с опаской следит за выборами в Чехии, поскольку Бабиш пообещал отказаться от инициативы по предоставлению боеприпасов для Украины, бросить вызов планам НАТО по увеличению военных расходов и противостоять Еврокомиссии по поводу "Зеленого курса"", - сообщает американское издание.

По информации издания, в ЕС опасаются, что Чехия может стать новым "бельмом на глазу" для блока наряду с Венгрией Виктора Орбана и Словакией Роберта Фицо.

Сам победитель выборов заявил, что намерен сформировать однопартийное правительство меньшинства при поддержке партии СДП и "Автомобилистов".

"Мы будем вести переговоры с СДП и автомобилистами и стремиться к созданию однопартийного правительства во главе с движением ANO", - сказал Андрей Бабиш.

Напомним, после победы партии ANO на парламентских выборах в Чехии её глава Андрей Бабиш заявил, что Украина не готова ко вступлению в Евросоюз.

Детальнее парламентские расклады в Чехии после выборов мы анализировали в отдельном материале.