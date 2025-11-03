Победившая на выборах в Чехии партия Андрея Бабиша ANO сформировала коалицию, а сам он должен стать премьер-министром страны.

Лидеры трех правых партий подписали коалиционное соглашение, передает "Радио Свобода".

В коалицию с ANO Бабиша вошли "Свобода и прямая демократия" во главе с Томио Окамурой и "Автомобилисты для себя". Все три партии критиковали поддержку Украины.

Партии, составляющие нынешнее правительство, потеряли большинство по итогам выборов.

Соглашение было подписано за час до начала учредительного заседания Палаты депутатов. Партии-партнеры выдвинули на пост ее спикера председателя SPD Томио Окамуру.

В документе подчеркивается приверженность членству Чехии в НАТО и Европейском союзе, а также содержится положение о дипломатической поддержке Украины с целью скорейшего достижения мира в этой стране.

Ранее западные СМИ писали, что победа партии Бабиша в Чехии "всколыхнула Европейский союз". Кандидат обещал отказаться от инициативы по предоставлению боеприпасов для Украины в случае победы.

Напомним, после победы партии ANO на парламентских выборах в Чехии её глава Андрей Бабиш заявил, что Украина не готова ко вступлению в Евросоюз.

