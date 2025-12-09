Президент Чехии Петр Павел назначил новым премьер-министром главу движения "Акция недовольных граждан" (ANO), бизнесмена и миллиардера Андрея Бабиша.

Об этом сообщают чешские СМИ.

В октябре Бабиш заявил, что в случае его прихода к власти больше не будут выделяться бюджетные деньги на оружие для Украины.

"Если мы будем в правительстве, то скажем чешским оружейным заводам: вы хотите экспортировать оружие в Украину? У нас нет проблем. Мы не будем давать Украине на оружие ни одной кроны. У нас нет денег для Чешской Республики. Я думаю, что мы помогали Украине напрямую, а теперь помощь будет предоставляться через ЕС", – говорил тогда он.

По данным чешской прессы, новый Кабинет министров страны сформируют партии в составе ANO, у которых будет большинство постов, а также крайне правая "Свобода и прямая демократия" (SPD) и правопопулистская "Автомобилисты для себя". Президент Чехии Петр Павел должен назначить кандидатов на должности министров в течение недели.

В 2017-2021 годах Бабиш уже возглавлял правительство Чехии, а последние четыре года находился в оппозиции проевропейскому и проукраинскому правительству Петра Фиалы. Состояние 71-летнего политика оценивается в 4,3 миллиарда долларов. Он владеет ведущим в стране производителем сельскохозяйственных продуктов Agrofert и медиахолдингом MAFRA, который издает газеты Metro, Mladá fronta Dnes и Lidové noviny.

Политсила Бабиша победила на выборах в начале октября. Мы тогда писали, чем это чревато для Украины.

А месяц спустя после выборов новый спикер парламента Чехии Томио Окамура в первый же день на посту распорядился снять со здания законодательного органа флаг Украины.