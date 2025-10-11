Рычаг давления на демократов. Во время шатдауна в США уволили более 4 тысяч госслужащих - CNN
Республиканцы США уволили больше четырех тысяч госслужащих, пользуясь остановкой работы правительства (шатдауном).
Об этом сообщает американский телеканал CNN.
Под сокращения попали работники министерства внутренних дел, внутренней безопасности, финансов, образования, энергетики и других.
Профсоюзы работников этих структур уже подают в суд на правительство, называя увольнения необоснованными.
Как утверждает издание, эти увольнения используются лидером республиканцев президентом США Дональдом Трампом в качестве рычага давления на демократов, так как некоторые из агентств, по которым прошлись увольнения, республиканцы связывают с Демпартией.
"Эти увольнения беспрецедентны. В предыдущие периоды приостановки работы правительства сотрудники, отправленные в неоплачиваемый отпуск, возвращались на работу после возобновления работы правительства и получали компенсацию за время своего отсутствия задним числом. Как отправленные в неоплачиваемый отпуск, так и "необходимые" работники, которые всё ещё должны выполнять свои должностные обязанности, не получают оплату при временном прекращении государственного финансирования. Республиканцы обвиняют демократов в неоправданной остановке работы правительства и возлагают на них ответственность за косвенные последствия приостановки работы федеральных органов власти", – пишет CNN.
Приостановка работы федеральных органов власти означала отправку "несущественных" федеральных работников в неоплачиваемый отпуск. В настоящее время это затрагивает около 40% федеральных служащих – около 750 000 человек.
Напомним, Белый дом заморозил $26 млрд для демократических штатов, используя шатдаун.
Ранее Трамп обвинил демократов в остановке работы правительства.