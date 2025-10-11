Республиканцы США уволили больше четырех тысяч госслужащих, пользуясь остановкой работы правительства (шатдауном).

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Под сокращения попали работники министерства внутренних дел, внутренней безопасности, финансов, образования, энергетики и других.

Профсоюзы работников этих структур уже подают в суд на правительство, называя увольнения необоснованными.

Как утверждает издание, эти увольнения используются лидером республиканцев президентом США Дональдом Трампом в качестве рычага давления на демократов, так как некоторые из агентств, по которым прошлись увольнения, республиканцы связывают с Демпартией.

"Эти увольнения беспрецедентны. В предыдущие периоды приостановки работы правительства сотрудники, отправленные в неоплачиваемый отпуск, возвращались на работу после возобновления работы правительства и получали компенсацию за время своего отсутствия задним числом. Как отправленные в неоплачиваемый отпуск, так и "необходимые" работники, которые всё ещё должны выполнять свои должностные обязанности, не получают оплату при временном прекращении государственного финансирования. Республиканцы обвиняют демократов в неоправданной остановке работы правительства и возлагают на них ответственность за косвенные последствия приостановки работы федеральных органов власти", – пишет CNN.

Приостановка работы федеральных органов власти означала отправку "несущественных" федеральных работников в неоплачиваемый отпуск. В настоящее время это затрагивает около 40% федеральных служащих – около 750 000 человек.

Напомним, Белый дом заморозил $26 млрд для демократических штатов, используя шатдаун.

Ранее Трамп обвинил демократов в остановке работы правительства.