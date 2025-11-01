Вооружённые силы ФРГ передадут Киеву две зенитные ракетные системы Patriot.

Об этом сообщает представительство немецкой помощи Украине (German Aid to Ukraine) в соцсети X.

Отправка вооружений ожидается в ближайшие дни. Эта поставка была анонсирована ещё в августе, и оплачена Данией, Литвой и Норвегией.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о получении комплекса ПВО Patriot от Израиля.

Также мы писали, что Дания закупает ЗРК Patriot у США для Украины. Государственный департамент США одобрил продажу Дании шести таких комплексов для нужд Вооруженных сил Украины. Общая сумма составила 8.5 миллиардов долларов.

Война в Украине идёт 1347-й день. Мы следим за последними новостями субботы, 1 ноября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Новые правила отсрочки от мобилизации, ограничение выплат переселенцам: что изменится в Украине с 1 ноября - в нашем материале.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.