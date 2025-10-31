Германия "вслепую" закупит 12 тысяч ударных беспилотников на 900 миллионов евро. Часть из них не будет проверена на испытаниях.

Об этом сообщает Bild.

По информации издания, заказы распределили между тремя поставщиками, но представители Rheinmetall не явились на испытания.

Некоторые в оборонной отрасли усомнились, что у компании вообще есть готовые дроны.

При этом дроны "Helsing" выполнили 17 успешных полетов, тогда как "Stark" дважды промахнулись по цели — один аппарат ушел на 150 метров в сторону, другой вообще упал в лесу.

В компании после этого попросили время на доработку.

Напомним, Швеция сможет поставить первую партию истребителей Gripen Украине только через три года, а всю партию поставят за 15 лет.

Ранее мы писали, что Европейский союз не смог согласовать выдачу Украине репарационного кредита за счет замороженных российских активов.

Война в Украине идет 1346-й день. Мы следим за последними новостями пятницы, 31 октября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги четверга, 30 октября. В предпоследний день месяца Россия снова атаковала украинскую энергетику. Было запущено более 700 дронов и ракет, 79 из которых сумели нанести удары. Между тем армия РФ продвинулась южнее Покровска и вошла в Мирноград с юга и северо-востока, как сообщили СМИ. Военные и эксперты призвали командование вывести ВСУ из Покровска.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.