Швеция сможет поставить первую партию истребителей Gripen Украине только через три года, а всю партию поставят за 15 лет.

Об этом заявил премьер-министр страны Ульф Кристерссон на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Линчепинге.

По словам министра, на первом этапе нужно посмотреть вместе на все возможности, которые можно найти для финансирования в долгосрочной перспективе для Украины.

В этом контексте он упомянул об обсуждении использования российских замороженных активов.

"Мы говорим о последнем поколении, которое было буквально недавно представлено в Швеции. Здесь только начинается развертывание производства. Поэтому мы говорим о где-то трех годах на практике. Это когда мы сможем начать поставки", – сказал Кристерссон.

При этом он также отметил, что невозможно поставить все 150 самолетов одной партией, это долгосрочный процесс.

Объявляя о подписании письма о намерениях премьер Швеции говорил, что процесс производства и поставки 100-150 самолетов для Украины может занять 10-15 лет.

Напомним, что сегодня Зеленский подписал со Швецией соглашение о намерениях Украины купить до 150 истребителей Gripen, которые Киев ранее хотел получить бесплатно.

Ранее в Швеции заявляли, что отказались от передачи Украине самолетов Gripen ради поставок F-16.