Президент Владимир Зеленский подписал со Швецией соглашение о намерениях Украины купить до 150 истребителей Gripen, которые Киев ранее хотел получить бесплатно.

Об этом сообщил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон на совместной пресс-конференции с украинским главой.

Исходя из его слов, конкретные сроки поставок не указываются.

"Это соглашение не направлено на какие-либо конкретные новые поставки в этот момент, это о долгосрочном сотрудничестве и возможности получить большое соглашение между нашими странами. Что-то около 100—150 истребителей Gripen E. Это позволит построить очень серьезные воздушные силы в Украине", — отметил Кристерссон.

При этом Зеленский заявил, что самолёты эти начнут использоваться уже в следующем году.

Ранее в Швеции заявляли, что отказались от передачи Украине самолетов Gripen ради поставок F-16.

Война в Украине идет 1337-й день. Мы следим за последними новостями среды, 22 октября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. В Запорожской области войска РФ пошли на штурм и прорвались в Малую Токмачку - село на подступах к городу Орехову. Эксперты считают это событие громким звоночком для командования ВСУ. Также российские войска нанесли удары по Славутичу в Киевской области и по соседней Черниговщине. После этого весь север области и сам Чернигов снова остались без света.

