Украина ожидает поставки шведских истребителей Gripen. При этом в страну могут быть доставлены самолеты F-16 и "Миражи".

Об этом заявил заместитель министра обороны Иван Гаврилюк в интервью ВВС-Украина.

Издание пишет, что он "сообщил, что "ожидаются" дополнительные поставки самолетов F-16, а также французских Mirage – и шведских Gripen". При этом сроки и объемы поставок Гаврилюк не уточнил.

"Когда вы сказали "ожидается", вы имеете в виду все эти самолеты, и "Мираж", и "Грипен", или только какой-то из них, F-16?" - уточняет журналист.

На это замминистра отвечает: "Практически вы номенклатуру назвали правильно, но детализировать, когда, что, какой, я не буду".

Ранее в Швеции заявляли, что отказались от передачи Украине самолетов Gripen ради поставок F-16.

В апреле же один из двух обещанных Украине шведских самолётов радиолокационной разведки прибыл в страну и совершил пробный полёт над Львовом.

Война в Украине идет 1314-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 сентября 2025 года в обновляемом онлайне.

Накануне украинский военный паблик Deep State сообщил, что россияне смогли продвинуться в районе Новоивановки в Запорожской области и возле Калиновского в Днепропетровской. Продвижение у армии РФ есть и под Покровском в Донецкой области. Также вчера ночью Россия нанесла массированный удар ракетами и дронами по Украине. ПВО сбила 611 из 643 целей.

