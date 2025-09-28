В США обсуждают возможность поставок Украине ракет Tomahawk, но окончательное решение по этому вопросу примет глава Белого дома Дональд Трамп.

Об этом заявил вице-президент Джей Ди Вэнс в эфире американского информационного телеканала Fox News.

"Вы спрашиваете о Tomahawk. Окончательное решение относительно этого примет президент <...> Пусть об этом говорит президент, но я знаю, что мы обсуждаем этот вопрос прямо сейчас", – сказал он

Напомним, ранее ракеты дальнего поражения Tomahawk у президента США Дональда Трампа попросил президент Украины Владимир Зеленский.

Также стало известно, что в США обсуждать эти вопросы скоро отправится украинская делегация.

Ранее The Wall Street Journal писала о том, что Трамп "открыт" к передаче ракет Tomahawk Украине, но не давал никаких обещаний.

Война в Украине продолжается 1313-й день. Последние новости с ключевыми событиями 28 сентября 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущих дней. Войска РФ продвинулись в Днепропетровской области и в южном направлении Запорожской области, продолжая заходить в центре Купянска. Стало известно, о каком оружии Зеленский просил Трампа во время встречи президентов. Военный министр США Хегсет распорядился, чтобы сотни американских генералов и адмиралов со всего мира на следующей неделе собрались в Вирджинии на экстренное совещание. В Украине ужесточили порядок учёта военнообязанных.

