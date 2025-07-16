Украине будет проблематично использовать крылатые ракеты "Томагавки", даже если их передадут США. Об этом заявил замглавы ГУР Вадим Скибицкий, передает The Guardian

"Они не просты в использовании. Основными пусковыми установками являются боевые корабли или стратегические бомбардировщики. У нас нет стратегических бомбардировщиков", – сказал он (отметим, что для самих США основная платформа для запуска этих ракет являются корабли).

Также Скибицкий заявил, что сейчас с Вашингтоном ведутся переговоры об отмене ограничений на применение ATACMS.

Ранее Washington Post утверждала, что президент США Дональд Трамп такое согласие уже предоставил. Однако сам он этого не подтверждал.

"Для нас очень важно получить одобрение США на использование ракет большой дальности. Мы хотим уничтожать и дезорганизовывать, в соответствии с процедурой НАТО", - сказал Скибицкий.

Ранее СМИ сообщали, что Трамп рассматривал возможность отправки "Томагавков" Украине, но пока отказался от этой идеи.

Сам президент США планы отправить Украине дальнобойные вооружения опроверг. Также он заявил, что против ударов Украины по Москве.