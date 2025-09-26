На предстоящей беспрецедентной встрече американских высших офицеров могут обсуждать переориентацию усилий США из Европы на западное полушарие.

Такое мнение высказал бывший командующий американскими войсками в Европе Бен Ходжес в эфире Times Radio.

"Я полагаю, и это лишь мое предположение, что министр обороны собирается изложить им новую стратегию, вероятно, с большим акцентом на Западное полушарие. Возможно, он объявит о 20-процентном сокращении числа высших офицеров и изменениях в структуре войск. Вероятно, речь пойдет и о недопустимых утечках информации из Пентагона в прессу. Все гадают, но я думаю, речь о перестройке командной структуры, изменении состава сил и смещении акцентов в военной стратегии", - сказал Ходжес.

Также он заявил, что в Белом доме "все время говорят о необходимости сосредоточиться на наших границах, на Западном полушарии — от Гренландии до Панамского канала, включая Венесуэлу, переброску кораблей в Карибский бассейн".

"Когда президент пару дней назад сказал, что Россия — бумажный тигр, а Украина может победить, то это прозвучало так, словно раз Россия бумажный тигр, то можно начинать выводить силы из Европы. Я не уверен, что именно это имелось в виду, но логика складывается именно такая. А сейчас, на мой взгляд, самое неподходящее время уходить из Европы", - отметил Ходжес.

"Я не знаю, случится ли все это, но создается впечатление, что к этому подталкивают разговоры о фокусе на Западном полушарии и странные выступления президента. Я надеюсь, что Конгресс вмешается, ведь там подавляющее большинство поддерживает НАТО, трансатлантические связи и Украину", - добавил отставной генерал.

Он также раскритиковал недавние заявления Дональда Трампа о том, что ЕС может помочь Украине вернуть территории.

"Не НАТО, а ЕС. США в этом участия не принимают. Это не лидерство, это оружейные сделки", - сказал Ходжес.

Напомним, вчера стало известно, что Пит Хегсет приказал сотням генералов и адмиралов США со всего мира срочно собраться.

СМИ связывают этот сбор с возможными кадровыми чистками в высшем командном составе американской армии.