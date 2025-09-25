Министр обороны США Пит Хегсет приказал сотням американских генералов и адмиралов со всего мира срочно собраться в Вирджинии на следующей неделе. Причину он при этом не указал.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

Издание пишет, что это "посеяло смятение и тревогу после увольнения администрацией президент а США Дональда Трампа многочисленных высокопоставленных руководителей в этом году". В Пентагоне WP заявили, что беспокоится на этот счет не стоит.

Эту необычную директиву получили практически все высшие военные чины по всему миру на фоне надвигающейся приостановки работы правительства и спустя несколько месяцев после объявления командой Хегсета планов масштабной консолидации высшего военного командования.

В то же время никто из собеседников WP не припомнил, чтобы министр обороны когда-либо отдавал приказ такому количеству генералов и адмиралов собраться в таком виде. Некоторые заявили, что это в

ызывает опасения по поводу безопасности.

Ранее мы писали, что министр обороны США Пит Хегсет уволил директора Разведывательного управления генерал-лейтенанта Джеффри Круза.

В начале сентября Трамп подписал указ о переименовании Министерства обороны в Министерство войны на время своего правления.