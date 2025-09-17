Украине передадут рои дронов. До конца года швейцарско-американская компания Auterion поставит 33 000 ударных беспилотников с искусственным интеллектом, способных наносить синхронизированные удары.

Об этом сообщает газета Financial Times.

Поставка состоится в рамках контракта с Пентагоном. Рои дронов ВСУ еще не применяли в боевых условиях. Хотя украинские компании еще с начала полномасштабной войны экспериментировали с роями беспилотников. В частности, киевская Swarmer утверждает, что ее технологии были использованы в 82 000 боевых операций. В ходе одной из экспериментальных боевых операций в прошлом году украинские военные использовали программное обеспечение Swarmer для управления роем беспилотников, которые приблизились к российским позициям и самостоятельно определили момент для начала атаки.

Россия тоже научилась группировать свои "Герани", атакуя украинские города. Но современное программное обеспечение может сделать тактику роения более смертоносной, позволяя атакующим дронам обучаться. Благодаря обширному архиву видеоматериалов с беспилотников, полезных для обучения моделей искусственного интеллекта, украинские оборонно-технологические компании считают, что имеют решающее преимущество перед зарубежными конкурентами. Только украинские компании имеют доступ к секретной базе данных боевых беспилотников, известной как Universal Military Dataset.

"Рой дронов уже давно рассматривается как амбициозная цель", — отметила Эвелин Бучацкая, управляющий партнер D3, венчурной компании из Киева, которая инвестирует в военные технологии.

По ее словам, "беспрецедентный объем боевых данных Украины, доступных для обучения моделей автономии", стал "основными строительными блоками для роения".

Напомним, что в текущем году военная помощь Украине останется на уровне примерно $50 млрд. Соответствующие расчёты представил глава Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне.

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский призвал США принять решение о поставках Украине новых систем Patriot.