Американская пресса обсуждает беспрецедентное по масштабам собрание высших офицеров армии США, которое наметил на следующую неделю министр обороны страны Пит Хегсет. Правда, обсуждения связаны не с последними инцидентами в воздушном пространстве стран Европы и возникшим из-за этого напряжении, а с внутриамериканской повесткой: возможными кадровыми чистками в высшем командном составе армии США.

В частности, о мероприятии пишет издание The Hill.

"Неожиданная встреча вызвала замешательство и тревогу, поскольку в новейшей истории не было министра обороны, который приказал бы такому большому количеству высших офицеров вооруженных сил собраться таким образом, и это произошло в то время, когда администрация Трампа нанесла удар по старшим чинам. Очень редко бывает, чтобы такое большое собрание высших должностных лиц проходило в одном месте. Внезапное объявление о встрече также необычно. Такая встреча с высшим руководством, как правило, планируется месяцами, о ней заранее предварительно уведомляют, поскольку офицеры могут прибыть с Ближнего Востока, Африки и Европы", - сказано в материале The Hill.

При этом издание цитирует слова Дональда Трампа и Джей Ди Вэнса, которые уверяют, что в созыве сотен американских генералов со всего мира нет ничего необычного.

"Почему это так важно? Вы говорите так, будто это что-то плохое. Разве не здорово, что люди со всего мира приезжают сюда на встречу?" - прокомментировал мероприятие Трамп.

"На самом деле в этом нет ничего необычного, и я думаю, странно, что вы, ребята, превратили это в такую ​​большую историю", — добавил вице-президент Вэнс, при этом отклонив вопросы о цели собрания.

Однако директор Центра оборонной информации в Проекте по государственному надзору Грег Уильямс считает, что Белый дом преуменьшает значимость встречи, поскольку такие масштабные мероприятия несут целый ряд угроз: срыв текущих операций, риски для безопасности и "просто проблемы, связанные с тем, что большая часть нашего военного руководства находится в одном месте".

"Возникает вопрос, почему [Хегсет] сделал что-то в такой короткий срок и потребовал, чтобы так много людей явилось лично. Отсутствие общественного оправдания для чего-то столь беспрецедентного само по себе вызывает беспокойство", - отметил Уильямс.

The Hill сообщает, что встрече предшествовало появление директивы Хегсета о сокращении числа генералов на 20%, а администрация рассматривает изменения в размещении войск по всему миру.

"Приказ также был издан после того, как администрация Трампа уволила многих высокопоставленных руководителей в этом году", - напоминает издание.

В августе мы писали, что Хегсет уволил директора Разведывательного управления генерал-лейтенанта Джеффри Круза.

А сразу после прихода в Белый дом Трамп назначил нового командующего армии США.