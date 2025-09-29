В понедельник, 29 сентября, в Украине идет 1314-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости

10.29 Армия РФ продвинулась на двух участках Днепропетровской области, сообщает Deep State.

Россияне продолжают продвижение вглубь области и уже зашли в Вербовое, что в 15 км от крупного поселка Покровское на трассе Запорожье-Донецк. То есть до него смогут достать артиллерия и FPV-дроны.

Также у РФ снова продвижение южнее, в районе Новоивановки Запорожской области.

9.39 Подмосковье ночью атаковали беспилотники, погибли два человека, сообщают местные власти.

Заявлено сбитие четырех БПЛА в Воскресенске и Коломне.

Во время пожара в частном доме в Воскресенске погибли 76-летняя женщина и ее 6-летний внук. Еще в нескольких домах повреждены фасады и окна домов, нарушено уличное освещение.

7.57 Трамп не против дальнобойных ударов Украины по России, но по "Томагавкам" решения еще не принял. Об этом в эфире Fox News заявил спецпредставитель президента США Келлог.

В эфире ему задали вопрос: "Вы говорите, что это позиция президента - разрешить Украине наносить дальние удары по России, что это было санкционировано президентом?"

"Думаю, если прочитать, что он сказал, и прочитать, что сказал вице-президент Вэнс, а также госсекретарь Рубио, то ответ - да", - ответил Келлог.

"Мы передаём ему "Томагавки»?" - уточнила телеведущая.

"Это решение пока не принято. Но он (Зеленский - Ред.) попросил. Я знаю, что президент Зеленский действительно их запросил, что было подтверждено постом в социальных сетях вице-президента Вэнса. Решение будет за президентом", - сказал спецпредставитель Трампа.

Напомним, что Украина наносит дальнобойные удары по РФ беспилотниками, но не американским вооружением. В своем интервью Келлог не уточнил, что именно "санкционировал" Трамп: дальнейшие такие удары или же применение в них американских ракет.