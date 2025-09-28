Этой ночью российская армия запустила по Украине 643 ракеты и дрона. РФ атаковала 643 беспилотниками и ракетами, а ПВО удалось сбить 611 целей.

Об этом сообщили в пресс-центре Воздушных сил ВСУ.

По информации, основным направлением удара стал Киев.

В частности, применялись:

593 ударных БПЛА Shahed, Гербера и других типов с территорий Курской, Брянской, Орловской, Ростовской областей РФ, а также с оккупированного Крыма;

два реактивных дрона Бандероль из Курской области РФ;

две аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" из Липецкой области РФ (не были сбиты);

38 крылатых ракет Х-101 из Саратовской области РФ;

восемь крылатых ракет "Калибр" с Черного моря.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

ПВО сбила:

-566 дронов Shahed, Гербера и других типов;

-два реактивных БПЛА Бандероль;

-35 крылатых ракет Х-101;

-восемь крылатых ракет "Калибр".

В результате попаданий и падений обломков зафиксированы: пять ракет и 31 ударный БПЛА на 16 локациях, падение обломков — на 25 локациях.

