В Сумской области российский дрон атаковал гражданское авто. Погиб мужчина, есть раненый
Военные РФ атаковали гражданский автомобиль в селе Зноб-Новгородской общины в Сумской области.
Российский дрон поразил автомобиль, ударив прямо в лобовое стекло.
Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров в своём телеграм-канале.
"К сожалению, в результате попадания погиб 59-летний мужчина. Искренние соболезнования родным", - пишет Григоров.
Глава ОВА добавил, что ещё один мужчина получил ранения, его доставили в больницу, врачи оказывают помощь.
