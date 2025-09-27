Военные РФ атаковали гражданский автомобиль в селе Зноб-Новгородской общины в Сумской области.

Российский дрон поразил автомобиль, ударив прямо в лобовое стекло.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров в своём телеграм-канале.

"К сожалению, в результате попадания погиб 59-летний мужчина. Искренние соболезнования родным", - пишет Григоров.

Глава ОВА добавил, что ещё один мужчина получил ранения, его доставили в больницу, врачи оказывают помощь.

Напомним, этой ночью российские беспилотники атаковали Винницкую область. Был зафиксирован прилёт по объекту инфраструктуры, а также в регионе нарушено движение поездов.

Война в Украине идет 1312-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 27 сентября 2025 года в обновляемом онлайне.

