В Сумах возник сильный пожар после налета дронов. Огонь быстро распространился по конструкции.

Об этом заявил глава ОВА Сергей Кривошеенко в своем Telegram-канале.

По его данным, беспилотники атаковали складские помещения, после чего на них начался масштабный пожар.

Ночью местные жители услышали три взрыва. Они произошли в Заречном районе, где попали беспилотники по складским помещениям.

После ударов начался пожар. Огонь охватил нежилые помещения на значительной площади и быстро распространился через горючие конструкции.

Отмечается, что масштаб пожара усложнял работу спасателей.

Также этой ночью был прилёт по объекту инфраструктуры в Нежине Черниговской области, из-за чего возник серьезный пожар.

По данным властей Черниговской области, в ходе ликвидации пожара снова последовал удар, ранены двое спасателей.

Судя по кадрам ГосЧС, горят топливные резервуары.

Ранее мы писали, что россияне атаковали Николаевскую и Одесскую области, в результате прилетов есть разрушения.

Война в Украине идет 1306-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 сентября 2025 года в обновляемом онлайне.

Тем временем в Купянске "назревает катастрофа", почему россияне бьют по АЗС и что решил президент Владимир Зеленский Зеленский по ситуации и войной в Украине.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.