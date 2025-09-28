Этой ночью российская армия осуществила массированную атаку на Одесскую область. Есть разрушения частных предприятий.

Об этом сообщает пресс-служба ОВА области.

Губернатор Олег Кипер заявил, что под Одессой после прилётов уничтожен цех винного завода.

"Несмотря на эффективную работу ПВО, в результате удара разрушен цех и склад готовой продукции винного завода. Рабочее смену из 50 работников эвакуировали. Также повреждены крыша и остекление частного дома.

К счастью, обошлось без пострадавших", - написал он.

В Запорожье после удара "Калибрами" также прогремели взрывы.

По информации властей, целью стало критическая инфраструктура. При этом сильно пострадала местная многоэтажка.

Пострадал в результате атаки 21 человек.

"Ракета попала рядом с жилым девятиэтажным домом, в результате чего произошло возгорание со второго по пятый этажи в одном подъезде и с восьмого по девятый в другом.

Спасатели спасли 13 жителей и ликвидировали пожар в квартирах девятиэтажного дома на площади 650 кв. Психологи ГСЧС оказали помощь 32 людям, в том числе 4 детям.

На месте продолжаются восстановительные работы", - написали в ГСЧС.

В Сумах из-за ночной атаки произошел масштабный пожар после удара по стоянке грузовых автомобилей.

Там вспыхнули грузовые автомобили с полуприцепами. Огонь распространялся очень быстро, поэтому пожарные оперативно прибыли на место и начали тушение.

Пожар удалось полностью ликвидировать. По предварительной информации, данных о пострадавших нет.

Ранее мы писали, что ночью Россия также нанесла массированную атаку на Киев. После прилетов в городе был виден дым.

Война в Украине идет 1313-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 сентября 2025 года в обновляемом онлайне.

