Этой ночью Россия нанесла массированную атаку на Киев. После прилетов в городе был виден дым.

Об этом сообщает пресс-служба столичной военной администрации.

Как выяснилось, в результате атаки беспилотников в городе зафиксированы повреждения жилых и нежилых объектов.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что всего по Киеву пострадали шесть человек - пятерых госпитализировали, одной женщине помощь оказали на месте. В КГВА заявили, что четыре человека погибли.

В Дарницком районе обломки упали на припаркованные автомобили и проезжую часть, пострадавших нет.

В Святошинском районе обломки повредили двухэтажное нежилое здание, пострадал один человек.

В Соломенском районе произошло частичное разрушение пятиэтажного жилого дома и возник пожар, пострадал один человек. Кроме того, повреждено нежилое здание и частный дом.

Кличко заявил, что из-за воздушной атаки в районе также горит больница, там могут быть пострадавшие.

При этом выяснилось, что в столице после ночной атаки пострадала целая улица.

В Сети начали публиковать кадры последствий ночной атаки: горящие здания, разрушенные улицы и спасателей, пытающихся локализовать пожары.

Мэр подтвердил, что повреждения от ночной атаки получили около 20 объектов в шести районах Киева.

В Киеве после воздушной атаки пострадал Институт кардиологии в Соломенском районе.

Там нашли двух погибших. Пожар охватил второй и третий этажи здания, сообщает ГосЧС.

Судя по всему, речь идёт об институте кардиологии имени Стражеско, который расположен в Соломенском районе.

Ранее мы писали, что под ударом российских дронов оказалась железнодорожная инфраструктура Одесской области. Есть повреждения.

Война в Украине идет 1313-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 сентября 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущих дней. РФ продвинулась в Днепропетровской области и южнее в Запорожской области, также заходя в центр Купянска. Стало известно, о каком оружии Зеленский просил Трампа во время их встречи. Хегсет распорядился, чтобы сотни американских генералов и адмиралов со всего мира на следующей неделе собрались в Виргинии на экстренное совещание. В Украине изменился порядок воинского учета

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.