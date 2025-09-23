Компания Boeing начала строительство первого истребителя шестого поколения F-47 для ВВС США, сообщил начальник штаба генерал Дэвид Олвин на ежегодной конференции Ассоциации воздушных и космических сил по вопросам авиации, космоса и кибернетики.

Его слова приводит Defense News.

Олвин отметил, что F-47 призван заменить F-22 Raptor, совершит первый полёт в 2028 году и станет ключевой платформой для обеспечения господства в воздухе в будущем. Производство истребителя началось после объявления о победе Boeing в конкурсе в марте.

Ожидается, что F-47 получит расширенные стелс-возможности, современное вооружение, новые двигатели и будет взаимодействовать с беспилотниками. Согласно ранее опубликованным данным, радиус боевого действия самолёта превысит 1000 морских миль (1852 км), а максимальная скорость составит более 2 Махов (свыше 2448 км/ч).

Напомним, Китай приостановил закупки самолётов американской компании Boeing из-за торговой войны с США. Кроме того, власти страны потребовали от перевозчиков приостановить закупки оборудования и запчастей у американских производителей.

Ранее мы сообщали об опасениях США, что экспортные ограничения Китая могут помешать созданию американского истребителя шестого поколения F-47.





