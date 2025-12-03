Рим прекращает участие в программе PURL по закупке американского оружия для оборонных нужд Киева.

Об этом сообщил глава МИД страны Антонио Таяни, передаёт американское информационное агентство Bloomberg.

Министр отметил, что пока переговоры об остановке боевых действий продолжаются, участие Италии в PURL будет "опережать события" – Рим намерен "сосредоточится на дипломатии".

"Если мы достигнем соглашения и боевые действия прекратятся, оружие больше не понадобится... Понадобятся другие вещи – например, гарантии безопасности", – заявил Таяни в ходе краткого интервью в Брюсселе.

Ранее Италия отложила дальнейшую военную помощь Украине.

Напомним, итальянский вице-премьер заявлял, что помощь Украине помогает коррупционерам, а её обороноспособности.

