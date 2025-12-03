Италия откладывает решение о продолжении предоставления военной помощи Украине

Об этом сообщает международное информационное агентство Reuters.

Источники издания говорят, что правительство в Риме намерено отложить утверждение указа, который позволил бы продлить поставки военной помощи Киеву на следующий год.

Задержка принятия этого решения связана с имеющейся напряжённостью внутри правящей правой коалиции премьер-министра Джорджи Мелони относительно поддержки Украины.

Мелони обещала помогать Украине "до самого конца", однако её заместитель Маттео Сальвини, лидер партии "Лига", поставил под сомнение целесообразность продолжения этой поддержки.

По словам источников, пожелавших остаться анонимными, указ о помощи Украине был включен в повестку дня заседания в среду, на котором планировалось подготовить состав кабинета министров на следующий день, но его сняли из-за слишком плотной повестки дня.

Напомним, итальянский вице-премьер Маттео Сальвини заявил, что помощь Украине помогает коррупционерам, а не обороне страны.

Ранее Сальвини поругался с Макроном на счёт отправки войск в Украину.