Гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого подозревают в причастности к подрыву никто газопровода "Северный поток", арестовали в Германии.

Об этом сообщает Генеральная прокуратура Германии.

"Следственный судья Верховного суда ФРГ привел сегодня в исполнение ордер на арест гражданина Украины Сергея К." - говорится в сообщении немецкого ведомства.

Кузнецову вменяют в вину координацию подрывов.

В то же время второго подозреваемого по тому же делу, тоже украинца, 46-летнего Владимира Журавлева, Германии не выдает Польша.

Украинец был задержан в августе в итальянском городе Римини по общеевропейскому ордеру. В Италии его содержали в тюрьме строгого режима.

⁠В октябре Италия намеревалась выдать Кузнецова Германии, но Верховный кассационный суд отменил это решение и постановил провести процесс о выдаче заново.

В ожидании повторного слушания Кузнецов объявил голодовку в итальянской тюрьме. В итоге Высший суд Италии одобрил его передачу немецкой стороне на прошлой неделе.

Вчера власти Италии все-таки экстрадировали Кузнецова в Германию.