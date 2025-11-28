В ФРГ арестовали экстрадированного из Италии украинца, подозреваемого в подрыве "Северных потоков"
Гражданина Украины Сергея Кузнецова, которого подозревают в причастности к подрыву никто газопровода "Северный поток", арестовали в Германии.
Об этом сообщает Генеральная прокуратура Германии.
"Следственный судья Верховного суда ФРГ привел сегодня в исполнение ордер на арест гражданина Украины Сергея К." - говорится в сообщении немецкого ведомства.
Кузнецову вменяют в вину координацию подрывов.
В то же время второго подозреваемого по тому же делу, тоже украинца, 46-летнего Владимира Журавлева, Германии не выдает Польша.
Украинец был задержан в августе в итальянском городе Римини по общеевропейскому ордеру. В Италии его содержали в тюрьме строгого режима.
В октябре Италия намеревалась выдать Кузнецова Германии, но Верховный кассационный суд отменил это решение и постановил провести процесс о выдаче заново.
В ожидании повторного слушания Кузнецов объявил голодовку в итальянской тюрьме. В итоге Высший суд Италии одобрил его передачу немецкой стороне на прошлой неделе.
Вчера власти Италии все-таки экстрадировали Кузнецова в Германию.