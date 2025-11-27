Власти Италии экстрадировали в Германию украинца Сергея Кузнецова, который является подозреваемым в координации подрывов ниток газопровода "Северный поток". Высший суд Италии одобрил его передачу немецкой стороне на прошлой неделе.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на прокуратуру ФРГ.

Кузнецова уже доставили на немецкую территорию.

"Сегодня обвиняемый был доставлен из Италии. Завтра он должен предстать перед следственным судьёй Федерального суда в Карлсруэ", — заявила прокуратура.

В Германии украинцу предъявлены обвинения в сговоре с целью организации взрыва на газопроводе "Северный поток" в 2022 году, антиконституционном саботаже и разрушении важных объектов.

Украинец был задержан в августе в итальянском городе Римини по общеевропейскому ордеру. В Италии его содержали в тюрьме строгого режима.

⁠В октябре Италия уже намеревалась выдать Кузнецова Германии, но Верховный кассационный суд отменил это решение и постановил провести процесс о выдаче заново.

В ожидании повторного слушания Кузнецов объявил голодовку в итальянской тюрьме.