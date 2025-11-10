Расследование об организаторе подрыва "Северных потоков" грозит расколоть поддержку Украины - WSJ
Расследование того, кто стоит за подрывом газопроводов "Северный поток", "грозит расколоть поддержку Украины".
Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.
Именно Киев немецкие следователи считают ответственным за взрывы. А точнее - экс-главкома ВСУ, ныне посла Украины в Великобритании Валерия Залужного.
"Немецкие полицейские, прокуроры и другие осведомлённые источники утверждают, что им удалось выстроить ясную картину того, как элитное украинское военное подразделение осуществило подрывы под непосредственным руководством тогдашнего главнокомандующего ВСУ, генерала Валерия Залужного", - пишет издание.
По данным источников WSJ в немецком следствии, "целью диверсантов было лишить Россию нефтегазовых доходов и ослабить её экономические связи с Германией".
Издание напоминает о задержании в Европе подозреваемых в диверсии. И опасается последствий для Украины, если в Германии начнется судебный процесс над украинцами.
"Любое судебное разбирательство, похоже, ещё сильнее осложнит отношения между Украиной и Германией - крупнейшим финансовым донором Киева и поставщиком его самых востребованных систем вооружения, особенно средств ПВО. Политическое давление растёт и на канцлера Фридриха Мерца, хотя его окружение уверено, что последствия можно будет сдержать внутри страны, несмотря на попытки оппозиции прекратить финансирование Украины. По словам источников, немецкое общество уже привыкло к мысли, что за подрывами стоял Киев", - говорится в статье.
"Тем не менее, как отмечают высокопоставленные чиновники, дипломатические последствия могли бы быть для Германии куда проще, если бы следователи не собрали настолько убедительные доказательства против Украины", - добавляет WSJ.
Напомним, глава МИД Германии назвал подрыв "Северных потоков" актом террора.
Ранее мы приводили мнение следователей ФРГ, что арестованный по подозрению в повреждении трубопровода украинец Сергей Кузнецов руководил диверсионной группой по подрыву "Северных потоков". По версии следствия, мужчина был членом экипажа парусной яхты "Андромеда", которую, предположительно, использовали для подготовки и проведения диверсии в море.
До этого Кузнецова задержали в Италии по делу о "Северных потоках", когда он приехал на отдых с семьей.
В конце октября суд Болоньи постановил выдать Кузнецова Германии.
Также мы писали. что неделю назад подозреваемый объявил голодовку в итальянской тюрьме.