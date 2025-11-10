Расследование того, кто стоит за подрывом газопроводов "Северный поток", "грозит расколоть поддержку Украины".

Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

Именно Киев немецкие следователи считают ответственным за взрывы. А точнее - экс-главкома ВСУ, ныне посла Украины в Великобритании Валерия Залужного.

"Немецкие полицейские, прокуроры и другие осведомлённые источники утверждают, что им удалось выстроить ясную картину того, как элитное украинское военное подразделение осуществило подрывы под непосредственным руководством тогдашнего главнокомандующего ВСУ, генерала Валерия Залужного", - пишет издание.

По данным источников WSJ в немецком следствии, "целью диверсантов было лишить Россию нефтегазовых доходов и ослабить её экономические связи с Германией".

Издание напоминает о задержании в Европе подозреваемых в диверсии. И опасается последствий для Украины, если в Германии начнется судебный процесс над украинцами.

"Любое судебное разбирательство, похоже, ещё сильнее осложнит отношения между Украиной и Германией - крупнейшим финансовым донором Киева и поставщиком его самых востребованных систем вооружения, особенно средств ПВО. Политическое давление растёт и на канцлера Фридриха Мерца, хотя его окружение уверено, что последствия можно будет сдержать внутри страны, несмотря на попытки оппозиции прекратить финансирование Украины. По словам источников, немецкое общество уже привыкло к мысли, что за подрывами стоял Киев", - говорится в статье.

"Тем не менее, как отмечают высокопоставленные чиновники, дипломатические последствия могли бы быть для Германии куда проще, если бы следователи не собрали настолько убедительные доказательства против Украины", - добавляет WSJ.

Напомним, глава МИД Германии назвал подрыв "Северных потоков" актом террора.

Ранее мы приводили мнение следователей ФРГ, что арестованный по подозрению в повреждении трубопровода украинец Сергей Кузнецов руководил диверсионной группой по подрыву "Северных потоков". По версии следствия, мужчина был членом экипажа парусной яхты "Андромеда", которую, предположительно, использовали для подготовки и проведения диверсии в море.

До этого Кузнецова задержали в Италии по делу о "Северных потоках", когда он приехал на отдых с семьей.

В конце октября суд Болоньи постановил выдать Кузнецова Германии.

Также мы писали. что неделю назад подозреваемый объявил голодовку в итальянской тюрьме.