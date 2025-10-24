Президент США Дональд Трамп и генсек НАТО Марк Рютте давят на премьера Италии Джорджу Мелони с тем, чтобы Рим покупал оружие для Киева.

Об этом пишет итальянская газета La Stampa.

Издание сообщает, что первоначально итальянское правительство заявило, что против участия в программе PURPL (закупке американского оружия для Украины членами НАТО - ред.) по экономическим причинам и причинам общественного мнения.

"Потом что-то изменилось. Мы знаем, что на Мелони началось давление, и что сам Трамп попросил бы премьер-министра приложить к этому усилия. Однако больше всего на этом настаивал секретарь НАТО Марк Рютте, отдавая себе отчёт в том, что только с помощью этого инструмента можно будет стимулировать закупку оружия для Киева и объединить Атлантический альянс", – говорится в статье.

Президент Украины Владимир Зеленский также говорил об этом с Мелони, в надежде её переубедить. Согласно утечкам, премьер-министр Италии не дала окончательный зелёный свет программе PURPL у себя в стране.

"Она размышляет", – подтверждают эту иинформацию источники издания.

Мелони сохраняет осторожность из-за опасения внутриполитических проблем со своим партнёром по коалиции – партией "Лига", которая два дня назад в парламенте пришла в ярость из-за того, что Мелони "поддалась уравнению "больше оружия – меньше здоровья".

Ранее Джорджа Мелони заявила, что Италия не планирует отправлять миротворцев в Украину.

Напомним, постпред США в НАТО Мэттью Уитакер заявил сегодня, что Вашингтон будет принуждать к миру не только Путина, но и Зеленского.