Европейский союз хочет привязать обсуждающийся кредит для Украины к жесткому принципу "покупай европейское".

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Окончательные параметры плана лидеры ЕС постараются согласовать уже на этой неделе на саммите.

Согласно предложению, с которым ознакомилось агентство, более половины средств – до 210 млрд евро в течение пяти лет – планируют направить оборонным производителям, расположенным в Украине, странах Евросоюза, а также в нескольких партнерских государствах вне содружества, в частности в Норвегии.

В то же время участие других стран будет жестко ограничено. Это означает, что возможности Украины тратить эти средства на американское вооружение существенно сузятся.

Напомним, вопрос о кредите будет рассматриваться на заседании Совета ЕС завтра и послезавтра, но ни по одному варианту согласия в Евросовете нет. Более того, Бельгия сделала неожиданное заявление в переговорах о кредите для Украины.

"Мы движемся назад", – заявил посол Бельгии в ЕС своим коллегам во время закрытых переговоров.

Как мы писали, в заседании Евросовета в Брюсселе лично примет участие президент Украины Владимир Зеленский.

О последствиях для Украины и Европы при выдаче репарационного кредита мы подробно писали в отдельном материале.