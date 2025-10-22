Страны НАТО закупили у Соединенных Штатов оружия для Украины. Общая сумма составила два миллиарда долларов.

Об этом заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте.

"Президент США Дональд Трамп принял решение снова начать поставлять оружие Украине, за которое платят страны НАТО", — сказал генсек, отметив, что альянс работает в этом направлении.

По словам Рютте, первая партия вооружения уже была отправлена из США на Украину.

Как известно, данная сумма закупок по программе PURL (покупка американского оружия для передачи Киеву) уже фигурировала в Сети еще с августа.

При этом западные СМИ писали, что во время недавней встречи формата "Рамштайн" многие европейские страны согласились принять участие в этой программе. В них вошли Нидерланды, Германия, Канада, а также на троих Швеция, Дания и Норвегия.

Однако, как видим, пока новых обязательств покупать оружие для Украины у американцев не появилось.

