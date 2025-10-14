В среду, 15 октября, семь стран НАТО должны объявить о финансировании закупки оружия у США для Украины по инициативе PURL.

Об этом заявила посол Украины при Альянсе Алена Гетманчук.

"Есть ожидания, что завтра по меньшей мере семь стран озвучат свои взносы. Это те государства, которые уже сигнализировали о готовности поддержать PURL. Мы также работаем над тем, чтобы некоторые страны увеличили свои взносы. И надеюсь, что будут приятные неожиданности - когда присоединятся те, кто ранее не объявлял о намерениях поддержать программу", - сказала дипломат.

При этом сами страны она не назвала.

В свою очередь постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер сообщил, что завтра Соединенные Штаты сделают важное объявление о поставках вооружения Украине.

Напомним, сейчас обсуждается передача Украине ракет "Томагавк". Но Зеленский летит в Вашингтон обсуждать их поставки в пятницу.

