Анализируем итоги 1378-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Вчера Путин и российское военное командование провели открытое совещание, где было заявлено, что РФ захватила Покровск. Также российские СМИ опубликовали видео с военными армии РФ на центральной городской площади.

О том, что россияне взяли центр Покровска, пишет и немецкий военный обозреватель Юлиан Рёпке. Он также дает понять, что город потерян.

"После четырех месяцев интенсивных городских боев российская армия вторжения захватила центр Покровска. Теперь они присутствуют во всех районах города, который Кремль вчера объявил "освобождённым". Частичная осада города продолжалась более года", - написал журналист газеты Bild и опубликовал российские кадры из центра Покровска с картой геолокации.

Украина этого не подтверждала. Генштаб сообщил, что ВСУ контролируют Покровск к северу от железной дороги (это примерно одна треть городской территории).

При этом, по данным Deep State, в городе уже практически нет полностью контролируемых Украиной участков - примерно на половине Покровска закрепились россияне, остальное в серой зоне.

Кроме того, россияне продвинулись под Мирноградом и севернее - в сторону Шахова.

Также Герасимов заявил Путину о захвате Волчанска Харьковской области. Украина этого также не подтверждала - по данным Deep State часть города к югу от реки Волчьей контролируется ВСУ.

В том же регионе Украина заявляет о своем продвижении в Купянске. "Хотя Россия говорит, что захватила Купянск, а мы, если честно, почти всех вычистили из этого города", - заявил вчера Зеленский в Париже.

В то же время, карта Deep State этого не подтверждает и фиксирует присутствие россиян как минимум в половине Купянска.

На юге Россия заявила сегодня о захвате Доброполья Запорожской области - важного логистического узла на северном фланге Гуляйполя.

Украина этого не подтверждала, но, судя по карте, фронт уже рядом с Добропольем.

На западе Запорожской области произошел прорыв в Степногорске - серая зона по карте Deep State резко расширилась на весь поселок, который ранее был указан полностью под контролем ВСУ.

Глава генштаба РФ Герасимов вчера заявлял, что Степногорск окружен, накануне об этом писали российские военные паблики.

Московский этап переговоров

Сегодня начинается очередной этап сложного переговорного процесса по мирному плану Трампа.

В Москву прибыли спецпредставитель президента США Уиткофф и его зять Кушнер - чтобы обсудить с Путиным наработанные в ходе переговоров с Украиной изменения в этот план.

Какие изменения туда внесены в ходе встреч с украинской делегацией в Женеве и во Флориде - неизвестно. Зеленский сегодня сообщил, что согласованы 20 пунктов плана. Ранее западные СМИ писали, что до встречи в Майами США и Украина договорились по 19 пунктам - то есть, после Флориды добавился еще один.

Украинские СМИ сразу после встреч в Майами писали, что по ключевым пунктам - выводу войск из Донбаса и отказу Киева от вступления в НАТО - договориться не удалось. При этом западные медиа таких категоричных оценок не делали. Публиковалась также версия о том, что отказ Украине во вступлении в НАТО может выдать сам Альянс или персонально США - без необходимости прямого отказа со стороны Киева.

Впрочем, официально этого пока никто не подтверждал. Но, судя по тому, что американские переговорщики по итогу поехали в Москву, некие подвижки по ключевым вопросам все же имеются. Иначе смысла бы московской встрече никакого не было. Так как без согласия Украины на вывод войск из Донецкой области Путин вряд ли будет рассматривать мирные предложения.

С украинской стороны, собственно, уже идут намеки, что на некие тяжелые компромиссы Киеву все же придется пойти.

Зеленский, с которым Уиткофф и Кушнер должны будут встретиться в Европе после поездки в Москву, сегодня анонсировал "непростые решения". "Простых решений не будет. Вопрос не в сложности их принятия. Я способен принимать решения - важно, чтобы они были справедливыми", - сказал президент.

Он также добавил, что в случае согласования договоренностей может быстро состояться его встреча с Трампом.

Он добавил, что самые чувствительные темы в обсуждаемом мирном плане - вопросы территорий, замороженных активов РФ и гарантий безопасности (среди которых Киев рассматривает и вступление в Евросоюз).

"Мы благодарны США за то, что они готовы быть гарантами этой безопасности, но мы хотим понимать эти гарантии. Мы благодарны Европе, что Украину видят в ЕС, а для нас это часть гарантий безопасности. Вопрос когда? В этом столетии мы в Евросоюзе или в следующем столетии? То есть определенность для украинских людей — вот что нужно", - сказал президент.

Из цитаты Зеленского следует, что Штаты пока не дали точного перечисления гарантий, которые будут предоставлены Киеву в рамках плана Трампа. Ранее из публиковавшейся в СМИ версии документа следовало, что эти гарантии похожи по формулировкам на 5-ю статью устава НАТО о коллективной безопасности - но без прямого обязательства вступать в войну на стороне Киева.

Предстоящие переговоры накануне прокомментировал и Путин. Перед встречей с американцами он обвинил Европу в попытке сорвать мирные договоренности, которые продвигает Трамп.

"Европа сама вывела себя из украинского урегулирования. У нее нет мирной повестки и сейчас они мешают усилиям США по урегулированию. Европа выдвигает неприемлемые для России предложения к мирному плану по Украине. Россия не собирается воевать с европейскими странами, но если Европа начнет войну — Россия готова прямо сейчас и тогда Москве не с кем будет договариваться", - заявил Путин.

При этом он допустил возвращение европейцев к переговорам по Украине, если они "будут учитывать реалии на земле".

Также как "артподготовку" к сегодняшней встрече с Уиткоффом и Кушнером можно расценивать вчерашнее военное совещание во главе с Путиным, где ему доложили о захвате Покровска и Волчанска. Хотя Украина это и опровергла, однако у РФ, похоже, если и не полный, то подавляющий контроль над Покровском. И РФ явно будет использовать это на сегодняшних переговорах - как аргумент, что в случае отказа Киева наступление РФ продолжится, и договариваться в следующий раз уже придется на худших условиях.

В частности, Путин, комментируя удары по танкерам, идущим в РФ, пригрозил не только активизировать в ответ удары по украинским портам и судам, которые туда заходят, но и "отрезать Украину от моря".

На Банковой, однако, дают понять, что готовы воевать и дальше, если Запад продолжит оказывать военную помощь. Но, похоже, на этот раз американцы взяли совсем другой темп, и собираются довести стороны до заключения соглашения, не считаясь с возражениями.

Об этом свидетельствуют заявления как из Украины, так и из Европы, по которым заметно, что настроения заметно поменялись в сторону неизбежности компромисса.

Украине придётся пойти на "мучительные уступки" для заключения мирного соглашения - и придется, возможно, даже провести референдум, заявил глава МИД Германии Вадефуль. "Задача дипломатии — выработать компромиссы, которые могут поддержать стороны конфликта. В конце концов, это всегда будет связано с мучительными уступками", — сказал министр (мы уже писали, что Европа, несмотря на "особое мнение", в конце концов чаще всего следует повестке США, хотя скорее всего попытки видоизменить план Трампа, о которых говорил Путин, будут продолжены).

Также о том, что придется уже в ближайшее время выполнить ультиматум США и остановить войну, заявил нардеп Вениславский ("Слуга народа").

"Ультиматум и попытка быстро достичь какого-то результата, подтверждает, что я прав. Если уже такие действия происходят, то это свидетельствует о том, что наши американские партнеры хотят приложить максимум усилий для того, чтобы остановить войну. Я остаюсь убежденным, что война идет к своему завершению. Возможно, это будет не так быстро, не в этом году (хотя я этого не исключаю, ведь у нас еще есть весь декабрь) или это будет в феврале, марте. Но это точно краткосрочная, а не долгосрочная перспектива. Война точно не будет длиться годами", - заявил Вениславский.

Экс-министр иностранных дел Кулеба заявил, что в конце войны Украину ждет "тактическое поражение, но стратегическая победа". Он говорит, скоро настанет "очень очень сложное время, когда наконец-то придется признать очень тяжелую правду", но это позволит "построить будущее" (в чем и будет состоять, по его мнению, победа).

По версии бывшего советника Банковой Арестовича, основной камень преткновения для украинского руководства в принятии "тактического поражения" - это не спорные для Киева пункты плана Трампа, а гарантии личной безопасности.

При этом, по его мнению, Зеленского уже "приговорили", и в Украине его ждёт судьба Саакашвили, поскольку американцы всерьёз намерены остановить войну в ближайшее время.

"Я думаю, что разговор идёт о гарантиях безопасности для Зеленского. Ему их дадут, а потом обманут. Ждёт его судьба Саакашвили в лучшем случае. В феврале 2025 года ему было последнее предложение одуматься, и он не сделал этого. После этого его приговорили. Ему дадут уйти под гарантии, иначе он бы не ушёл, он бы дёргался и мешал до последнего. А потом в течение двух, может, чуть меньше лет как-то так бац-бац. Счета арестуют. Персоной нон грата сделают где-то. В конце концов его загонят в клетку, и он либо будет сидеть в домике в Израиле, либо выдадут Украине, и она его просто осудит и посадит в тюрьму", - считает Арестович.

Он прогнозирует, что война будет остановлена в ближайшие сроки - "возможно, не завтра и не к концу года, но она будет остановлена, этим всерьёз занялись наши американские партнёры".

"Коррупция в Украине давно расследована, и её факты предъявляются общественности тогда, когда необходимо оказать давление на украинские власти. Переговоры, которые ведут представители украинской делегации, в большей степени касаются вопросов их личной безопасности и гарантий безопасности, а не отстаивания интересов Украины", - сказал Арестович.

Резоны в пользу скорейшего завершения войны высказывает и ряд известных украинских военных экспертов. На фронте "стратегический кризис", который рискует стать "коллапсом", заявил глава фонда "Вернись живым Тарас Чмут.

"На фронте происходит стратегический кризис. Силы обороны теряют позиции, отступают, и перспектив для изменения нет. Сейчас проваливаются батальонные участки обороны, потом начнут проваливаться целые бригады — пока не произойдет коллапс. Этот кризис по худшему сценарию приведет к потере государственности, в текущем сценарии — к тому, что фронт будет проходить по Днепру. Главное, чего не хватает фронту, — это людей", - заявил Чмут.

Отметим, что в последнее время многие украинские военные паблики и эксперты заявляют о том, что ситуация на фронте становится все более катастрофической и если в ближайшее время не предпринять "решительные меры", то Украину ждет стратегическое поражение.

Но при этом, как правило, те, кто выступает с подобными заявлениями, не уточняет – какие именно "решительные меры" они предлагают предпринять, чтоб исправить ситуацию. Например, ситуацию с нехваткой людей на фронте.

Возможно потому, что среди таких мер на одном из первых мест стоит снижение возраста мобилизация - тема крайне непопулярная в украинском обществе, о которой лишний раз вслух стараются не упоминать.

Власти постоянно отрицают такие намерения, а недавно даже разрешили выезд за границу парням 18-22 лет.



Однако, если война продолжится, то вопрос снижения возраста мобилизации встанет с высокой степенью вероятности уже не в самом отдаленном будущем. И это также стоит учитывать при определении отношения к условиям завершения войны, которые сейчас предлагаются Украине.

Что будет с бюджетом-2026?

На этой неделе в Раде хотят вынести на голосование бюджет на следующий год.

В парламенте, однако, говорят, что с голосами за него есть проблемы из-за брожения в правящей партии "Слуга народа" на фоне коррупционного скандала и отставки Ермака.

Однако есть и куда более серьёзный момент, который ставит под вопрос сам смысл принятия бюджета на 2026 год в его нынешнем виде в ближайшие дни.

Дело в том, что выносимый сейчас на голосование вариант бюджета (ранее уже утвержденный в первом чтении) исходит из того, что Украина получит от западных партнеров покрытие дефицита бюджета в размере около 60 млрд долларов. Так как вся доходная часть казны уйдет на финансирование военных расходов, то остальные статьи бюджета (зарплаты, пенсии и т.д.) было запланировано профинансировать из средств партнеров.

Плюс к тому, партнеры должны были проплатить и поставки оружия Украине на сумму примерно в 50-60 млрд долларов. Итого, общая сумма помощи, исходя из которой верстался украинский бюджет-2026, составляет 110-120 млрд долларов.

Причем все они ложатся на плечи Европы, так как США оказывать безвозмездную помощь перестали. С закрытием такого объёма финансирования у Европы сразу возникли проблемы - ЕС и без того испытывал нарастающие экономические и долговые проблемы.

Поэтому и появилась идея выделить Украине репарационный кредит в размере 140 млрд евро за счет замороженных в Европе российских активов. Однако против выступили Бельгия и ряд других стран.

Затем эти сомнения усилились после того как стало известно, что разморозка российских активов для последующего их использования для восстановления Украины и совместных проектов США и РФ, является одним из пунктов мирного плана Трампа.



Более того, как пишут СМИ, еще с лета американцы активно давали понять европейцам, что они настроены разморозить российские активы после завершения войны в качестве одного из условий мирного урегулирования. И эти намерения, очевидно, не могут быть совмещены с выдачей "репарационного кредита".



А сегодня пришла еще одна новость - Европейский центробанк отказался предоставлять гарантию по выплате Украине репарационного кредита в 140 млрд евро.



О том, что риск провала проекта с репарационным кредитом реален, признают уже и в Раде - глава финансового комитета Гетманцев назвал решение ЕЦБ "плохой новостью".

Также на днях жесткие требования к этому кредиту выставила Бельгия - основной держатель замороженных активов, и пока нет сведений, что на эти условия согласны остальные страны ЕС. А без кредита у европейцев пока нет особо никаких идей, где достать требуемые для Украины 110-120 млрд долларов на следующий год.

Обсуждается, правда, вариант прилечь средства для финансирования Украины в качестве "общеевропейского займа", но и она вызывает большое сопротивления из-за и без того высокой долговой нагрузки многих стран ЕС.

Конечно, какие-то деньги Украина сможет привлечь в любом случае – это, например, проценты по замороженным активам РФ (программа уже действует), кредиты МВФ (которые, впрочем, придется тут же вернуть обратно Фонду в счет оплаты ранее выданных займов), финансовая помощь отдельных европейских стран. Но это и близко не те суммы, из расчета на получение которых верстался проект бюджета Украины на 2026 год.

И если Европа не сможет обеспечить требуемые объемы финансирования, то бюджет придется не просто корректировать постатейно. Его нужно будет писать заново, так как в нем должно поменяться абсолютно все – от объема расходов до курса гривны. Последний однозначно придется опускать, причем значительно, чтоб меньшие суммы финансовой помощи превращать в большие суммы гривен. И курс 60 гривен за доллар еще может быть не самым плохим сценарием.

Под нож также придется пустить многие невоенные расходы, включая заморозку или даже сокращение зарплат и пенсий. В целом, проблемы будут такого масштаба, что встанет вопрос о том, способна ли в принципе Украина далее вести войну.

Поэтому, мягко говоря, не очень понятно зачем сейчас принимать бюджет, если ключевой его параметр (размер внешнего финансирования) остается под огромным вопросом. По логике, утверждать бюджет в окончательном виде нужно только после того, как будет четко понятно - на какие объёмы помощи Украина может расчитывать в следующем году.