Европейские чиновники находятся в панике и "ошеломлены" возвращением президента США Дональда Трампа к претензиям на Гренландию после года попыток отговорить его от этой затеи.

Об этом сообщает The New York Times.

По словам европейцев, для датского премьер-министра Метте Фредериксена и лидеров стран Европейского Союза, последние заявления Трампа стали шоком и вызвали панику.

Как заявляется, сейчас европейские лидеры работают над ответными мерами в случае возможной попытки американцев силой захватить Гренландию.

"Одна из проблем, высказанных в частном порядке среди европейских чиновников, заключается в том, что дело в Гренландии связано не с безопасностью или экономическими ресурсами, а с желанием Трампа "сделать Америку снова великой" и войти в историю как страна, впервые за десятилетия расширившая американскую территорию. По словам трех европейских дипломатов и высокопоставленного западного военного чиновника, в Европе предпринимаются попытки смягчить жесткие заявления в надежде, что члены Конгресса США, включая республиканцев, смогут убедить Трампа и его помощников отступить", - говорится в материале.

В целом, по данным издания, в Европе сейчас формируется консенсус, что необходимо найти способ избежать "разрушительной политической конфронтации с Трампом" путем переговоров.

"Прямой вызов Трампу, скорее всего, вызовет гневную реакцию, заявил один из европейских министров иностранных дел, но и слишком слабая позиция будет столь же пагубной", - пишет издание.

Напомним, министерство обороны Дании заявляет, что в случае вторжения США в Гренландию датские солдаты "сначала будут стрелять, а потом задавать вопросы".

В Белом доме же заявили, что обсуждают приобретение, а не силовой захват Гренландии. Но при этом не стали напрямую исключать и военного варианта.