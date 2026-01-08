Страны Европы готовятся к прямому столкновению с президентом США Дональдом Трампом, который хочет получить контроль над принадлежащей Дании Гренландией.

Об этом заявил газете Politico европейский дипломат.

"Он в агрессивном режиме, и нам нужно быть готовыми", - отметил чиновник.

А бывший датский депутат признался Politico, что "никто толком не знает, что делать, потому что американцы могут делать всё что хотят".

"Но нам нужны ответы на эти вопросы немедленно. Это не будет не ждать три, пять или семь лет", - добавил экс-парламентарий.

Politico описывает четыре варианта действий, которые Европа может предпринять, чтобы помешать аннексии Гренландии.

Первый вариант: найти компромисс. Самым быстрым выходом из кризиса может стать договоренность, которая позволит Трампу представить результат как победу, а Дании и Гренландии сохранить лицо. Посредником в переговорах может выступить НАТО. По словам трех дипломатов, Альянсу стоит рассмотреть ускорение оборонных расходов в Арктике, проведение дополнительных учений в регионе и размещение общенатовских войск для охраны Гренландии.

Второй вариант: залить Гренландию деньгами. При этом сценарии ЕС и Дания попытаются убедить гренландцев в том, что способны предложить более выгодные условия, чем обещает Трамп.

Согласно подготовленному еще в сентябре проекту Еврокомиссии Брюссель планирует с 2028 года более чем вдвое увеличить расходы на Гренландию: до 530 миллионов евро на семилетний период. Кроме того, Гренландия сможет претендовать еще на 44 миллиона евро из фондов ЕС для удаленных территорий. Но документ пока не согласован.

Сейчас европейская и датская помощь острову в основном направлена на социальную сферу, здравоохранение, образование и зеленый переход. Новые планы будут включать развитие добычи полезных ископаемых.

Третий вариант: экономический ответ. В распоряжении ЕС есть торговое оружие против США. Брюссель уже грозил задействовать этот механизм после введения американских пошлин, но отказался от идеи летом после достижения договоренностей. Однако теоретически европейцы могут вернуться к этому инструменту.

"Наш экспорт в США превышает 600 миллиардов евро, и примерно в отношении трети товаров наша доля рынка составляет больше 50%. Совершенно очевидно, что это и есть наша сила", - заявил глава торгового комитета Европарламента Бернд Ланге. При этом в ЕС понимают, что Трамп должен поверить в серьезность угроз, поскольку в прошлый раз жесткая риторика так и не была реализована.

Четвертый вариант: отправка войск в Гренландию. Один из дипломатов ЕС отметил, что европейским странам стоит рассмотреть введение войск в Гренландию по запросу Дании, чтобы повысить цену возможных агрессивных действий США. По его словам, Берлин и Париж теоретически могли бы направить контингенты сдерживания. Хотя такие силы вряд ли смогут противостоять вторжению США, они способны сыграть роль сдерживающего фактора. Но цена такой стратегии крайне высока.

"Это полностью неизведанная территория, и вполне возможно, что в попытке отвергнуть американские притязания на Гренландию будут потеряны человеческие жизни", - говорится в статье.

В свою очередь администрация Трампа обсуждает разные варианты получения контроля над Гренландией. Среди них - извлеченная из-под сукна старая идея покупки острова.