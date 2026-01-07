Президент США Дональд Трамп и его администрация обсуждают варианты получения контроля над датским островом Гренландии.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в ходе краткого интервью журналистам.

Ливитт также напомнила, что "использование вооружённых сил США всегда является вариантом, находящимся в распоряжении главнокомандующего".

Накануне Sky News писали, почему Трамп уверен в успешной аннексии Гренландии силами США.

"Десятилетия чрезмерной зависимости большинства стран НАТО от американской боевой мощи, оружия и технологий привели к тому, что способность Трансатлантического альянса защитить себя без участия Соединённых Штатов (не говоря уже о противодействии угрозе со стороны Вашингтона) оказалась опасно подорвана", – говорится в публикации.

Ранее в Politico проходила информация, что Вашингтон может установить контроль над Гренландией в ближайшие месяцы.

При этом издание пишет, что методы Белого Дома, вероятно, будут отличаться от венесуэльского сценария: вместо военной операции может использоваться политическое влияние, в частности подкуп местных властей.