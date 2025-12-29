В 2025 году Германия резко сократила поставки своего оружия в Украину.

Об этом сообщает немецкий телеканал Ntv со ссылкой на отчет федерального Министерства экономики.

С 1 января по 8 декабря текущего года федеральное правительство одобрило экспорт оружия и другого военного оборудования на сумму 8,40 миллиарда евро, конкретно оружия - на 1,14 миллиарда евро. Для сравнения, в предыдущие два года объем разрешенных поставок достиг рекордных значений в 13,33 миллиарда евро (в 2024 году) и 12,15 миллиарда евро (в 2023-м).

По информации министерства, сокращение выдачи экспортных лицензий связано с пересмотром приоритетов и политикой Берлина в отношении военной поддержки Киева.

Ранее в декабре СМИ писали, что в целом объемы военной помощи Украине от западных стран в 2025 году стремительно снижаются и могут стать самыми небольшими с начала масштабного вторжения России. Так, к началу ноября Киев получил от партнеров 32,5 миллиарда евро, тогда как средний показатель в 2022–2024 годах составлял 41,6 миллиарда евро. Причем в этом году Европа преимущественно закупала американское оружие для Украины у США, а не давала своё.

Также пресса сообщала, что в уходящем году Европе не удается компенсировать американскую помощь, предоставляемую Украине.

На днях Владимир Зеленский заявлял, что Запад не предоставляет Украине достаточной финансовой и военной поддержки.