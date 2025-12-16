Население ключевых стран Европейского Союза выступает за сокращение поддержки Украины.

Об этом свидетельствует опрос Politico.

За сокращение высказались 46% опрошенных немцев и 37% французов. За увеличение - 21% и 25% соответственно.

Многие объяснили свою позицию тем, что поддержка Киева негативно влияет на экономику их стран, и считают, что европейским правительствам стоит сосредоточиться на решении внутренних проблем. Среди часто встречающихся аргументов также было опасение, что продолжение помощи Украине может "спровоцировать Россию".

Кроме того, большинство опрошенных в Германии считают, что их страна должна сократить приём беженцев из Украины.

В ФРГ и Франции противодействие оказанию помощи было особенно заметно среди сторонников крайне правых партий "Альтернатива для Германии" и французской "Национальное объединение", в то время как центристы были настроены менее скептически.

При этом в Великобритании больше сторонников увеличения помощи: 31% против 24% противников.

Больше всего сторонников увеличения помощи в США - 36%, за сокращение - 24%. В Канаде 35% за увеличение, 22% - за сокращение.

Чаще всего сторонники помощи говорят, что нельзя позволять захватывать территории силой.

Онлайн-опрос проводился с 5 по 9 декабря и охватил 10 510 взрослых респондентов в пяти странах: США, Канаде, Великобритании, Франции и Германии.

В октябре мы приводили опрос, по которому две трети немцев считают, что украинские беженцы не должны получать пособие.

А недавно в Чехии премьером стал победивший на выборах противник помощи Украине Андрей Бабиш.