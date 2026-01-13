Чешский премьер обвинил предшественника в скрытых поставках оружия Украине на сотни миллионов евро
Предыдущее правительство Чехии под руководством Петра Фиалы организовало тайные поставки Украине оружия на 700 миллионов евро.
Об этом сообщает Ceske Noviny со ссылкой на заявление нового премьер-министра Чехии Андрея Бабиша.
"В чешский бюджет тайно было вложено 17,1 миллиарда крон (около 705 миллионов евро) в вооружение, все это было скрыто, все было сверхсекретно", - сказал Бабиш.
Он сообщил, что правительство Фиалы скрывало информацию об этой инициативе. Бывший премьер ответил на обвинения, что раскрытие информации Бабишем угрожает безопасности чешских компаний.
"Этот человек (Бабиш - Ред.) не понимает, что делает. Публичное обсуждение инициативы по поставкам боеприпасов ставит под угрозу безопасность людей и компаний, участвующих в ней, не говоря уже об экономическом ущербе. Неужели премьер-министр всерьез не понимает, что это поставки оружия военного времени со всеми вытекающими отсюда рисками?" - возмутился Фиала.
Напомним, ранее Бабиш заявил, что Совет безопасности Чехии обсудит судьбу "чешской инициативы" по поставке снарядов Украине. Он отметил, что никакие средства чешских граждан не пойдут на закупку оружия и поддержку войны в Украине, а новое правительство должно сосредоточиться на путях прекращения конфликта.
Также в Чехии правительство и правящая коалиция разошлись во мнениях по вопросу помощи Украине.