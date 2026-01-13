Предыдущее правительство Чехии под руководством Петра Фиалы организовало тайные поставки Украине оружия на 700 миллионов евро.

Об этом сообщает Ceske Noviny со ссылкой на заявление нового премьер-министра Чехии Андрея Бабиша.

"В чешский бюджет тайно было вложено 17,1 миллиарда крон (около 705 миллионов евро) в вооружение, все это было скрыто, все было сверхсекретно", - сказал Бабиш.

Он сообщил, что правительство Фиалы скрывало информацию об этой инициативе. Бывший премьер ответил на обвинения, что раскрытие информации Бабишем угрожает безопасности чешских компаний.

"Этот человек (Бабиш - Ред.) не понимает, что делает. Публичное обсуждение инициативы по поставкам боеприпасов ставит под угрозу безопасность людей и компаний, участвующих в ней, не говоря уже об экономическом ущербе. Неужели премьер-министр всерьез не понимает, что это поставки оружия военного времени со всеми вытекающими отсюда рисками?" - возмутился Фиала.

Напомним, ранее Бабиш заявил, что Совет безопасности Чехии обсудит судьбу "чешской инициативы" по поставке снарядов Украине. Он отметил, что никакие средства чешских граждан не пойдут на закупку оружия и поддержку войны в Украине, а новое правительство должно сосредоточиться на путях прекращения конфликта.

Также в Чехии правительство и правящая коалиция разошлись во мнениях по вопросу помощи Украине.