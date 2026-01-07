Перед зданием правительства Чехии убрали с флагштока украинский флаг, заменив его флагом Евросоюза.

Об этом сообщает чешское издание iDnes.

Заявляется, что сделать это распорядился лидер партии "Свобода и прямая демократия" Томио Окамура, который с ноября занимает пост председателя Палаты депутатов. Эта партия входит в правящую коалицию с ANO премьер-министра Чехии Андрея Бабиша.

Снял флаг министр внутренних дел от ANO Любомир Метнар.

В правительство заявили, что флаг Украины будут поднимать во время важных мероприятий, например, на годовщину вторжения.

Напомним, недавно после жестких высказываний Окамуры в адрес Зеленского разразился дипломатический скандал между новым правительством Чехии и украинским послом.

Также мы писали, что в ноябре прошлого года Томио Окамура распорядился снять со здания парламента флаг Украины.

А на днях в Чехии между министром обороны и правящей коалицией возникли разногласия из-за военной помощи Украине.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.